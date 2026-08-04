Стало известно о тайном военном сотрудничестве США и Тайваня

WSJ: США скрытно помогают Тайваню готовиться к конфликту с Китаем

Тайвань раскрыл детали ранее засекреченного военного сотрудничества с США, заявив, что американские военные помогают острову обмениваться боевым опытом и повышать готовность к возможному конфликту с Китаем. Об этом заявил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объем практического боевого опыта от США», — рассказал он.

При этом Ку подчеркнул, что планы Тайваня на случай возможного конфликта с Китаем не предусматривают прямого участия американских вооруженных сил. В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США отказались комментировать заявления Тайбэя.

Ранее Китай призвал европейскую сторону быть осторожной в высказываниях о Южно-Китайском море и прекратить поддерживать «незаконное постановление», чтобы не подрывать отношения с Евросоюзом.