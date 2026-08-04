Сетям АЗС в четырех регионах выдали предупреждения из-за роста цен

ФАС возбудило дело в отношении сетей АЗС в Алтайском крае из-за высоких цен на топливо

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили два дела и выдали предупреждения в четырех субъектах из-за повышения цен на топливо выше экономически обоснованного уровня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Алтайском крае под подозрение в нарушении антимонопольного законодательства попали пять автозаправок Evolution и EVO. Компании, реализующие топливо в Бийске, обвиняются в установлении антиконкурентного соглашения и одновременном повышении стоимости бензина Аи-92 до одного и того же уровня при различной себестоимости.

Второе дело возбуждено в отношении ООО «Ника», единственного продавца топлива в Солтонском районе, установившего цены выше среднего уровня по сопредельным районам.

Предупреждения выданы продавцам в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях. Они должны будут снизить розничную стоимость топлива до экономически обоснованного уровня в течение десяти дней.

Ранее совладелец независимой сети АЗС Irbis Ринат Гаптельхаков сообщил, что намерен обжаловать предупреждение татарстанского управления ФАС. Он хочет предоставить ведомству расчеты, подтверждающие обоснованность розничных цен на заправках. По его словам, компания не имеет возможности получить топливо на бирже, потому что оно там почти не продается, а по прямым контрактам поставки постоянно переносятся.