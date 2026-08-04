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12:23, 4 августа 2026 (обновлено: 12:26, 4 августа 2026)Путешествия

Названо число посетивших Россию с начала года иностранцев

Минэкономразвития: 2,5 миллиона иностранных туристов посетили Россию с начала года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Названо число посетивших Россию с начала года иностранцев. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщается на сайте Министерства экономического развития России.

Так, за шесть месяцев 2026 года Россию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов, что на 20 процентов превышает значение аналогичного периода в 2025 году. По его словам, в числе крупнейших рынков находятся Китай, страны Персидского залива, Турция и Индия.

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Решетников назвал ключевыми факторами положительной динамики отмену виз с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, а также расширение возможностей e-visa — цифрового разрешения на въезд в Россию для иностранцев. По оценке министерства, совокупность этих решений привлекла 730 тысяч дополнительных туристов в страну.

Также министр подчеркнул, что туристы все чаще стали выбирать не только Москву и Санкт-Петербург для поездок, но и Мурманск, Владивосток и Казань.

Ранее иностранец назвал регионы России с самыми красивыми девушками. На первое место в личном рейтинге он поставил Поволжье (Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области).

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