Итальянский турист описал россиянок фразой «даже в зимних куртках они красивые»

Несмотря на все логистические трудности, иностранцы продолжают охотно посещать Россию в качестве туристов — в 2025 году в страну прибыло на 21 процент больше гостей, чем годом ранее. Почти половина путешественников приехала из государств ближнего зарубежья, но также было много визитеров из Китая, Таиланда и европейских стран. Большинство туристов оказывались под впечатлением от российской кухни, культуры и отзывчивости жителей, а некоторые и вовсе остались в стране, женились и обзавелись детьми. Почему иностранцам так нравится Россия — разбиралась «Лента.ру».

«Я бы с радостью женился на россиянке»

31-летний Джулио Комиссо из итальянской коммуны Монтекрето приехал в Россию зимой 2024 года вместе с другом Джованни. Они успели посетить два города — Санкт-Петербург и Москву — и в беседе с «Лентой.ру» назвали это путешествие одним из самых запоминающихся в жизни. В первый же день Комиссо столкнулся с контрастами российской жизни — пошел в продуктовый магазин у дома за водой и попросил у продавщицы совета, но та лишь злобно пробурчала что-то на русском языке. Попытки использовать переводчик на телефоне не спасли ситуацию, но на помощь итальянцу пришел другой покупатель — россиянин выбрал незнакомцу бутылку воды и даже щедро заплатил за нее.

Думаю, он просто устал стоять в очереди, но это все равно был очень милый жест Джулио Комиссо итальянский турист

Его другу Джованни больше понравился Санкт-Петербург — мужчина назвал Северную столицу России огромным музеем. Сам Джулио пришел в восторг от Москвы. Турист заранее изучил историю города и давно мечтал увидеть Красную площадь. Однако, помимо архитектуры, его также впечатлили и россиянки.

Ваши женщины самые красивые на планете. Это не стереотип. Ты просто идешь по улице и не можешь оторвать от них взгляд, даже в зимних куртках они красивые. Вашим мужчинам очень повезло — я бы с радостью женился на россиянке

Джулио Комиссо итальянский турист

Итальянец заявил, что обязательно вернется в Россию, потому что хочет искупаться в проруби. «Джованни уже пробовал и сказал, что это меняет жизнь. Мне немного страшно, но, думаю, хоть раз в жизни надо такое испытать», — поделился путешественник.

Туристы в Санкт-Петербурге

«Эти русские издеваются надо мной!»

Опыт купания в проруби пользуется большой популярностью у иностранных туристов, посещающих Россию. Большинство из них боятся холода, но все равно хотят испытать эти ощущения. Живущий с семьей в России тревел-блогер из Голландии Махил Снейп нырял в прорубь уже не раз. Он рассказал, что однажды решил сходить в баню во время путешествия в Иркутск вместе с приятелями. Затем разогревшемуся иностранцу предложили выйти на улицу и окунуться в прорубь в реке Ангаре. Мужчина согласился, хотя признался, что прежде считал подобное безумием. «Эти русские издеваются надо мной!» — описал он свои ощущения.

Блогер окунулся два раза, после чего вылез и заметил, что не ощущает холода, хотя на улице было минус 18 градусов. «Теперь я готов повторить в Оймяконе при минус 50», — заключил Снейп.

Его соотечественник Фрэнк ван Дам, который тоже ведет тревел-блог, приехал в Россию специально ради купания в проруби в Республике Саха. Ему пришлось погружаться в воду в 52-градусный мороз.

Я пробыл в проруби около 50 секунд, окунул голову под воду. Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль. Я чувствовал, как бешено колотится сердце

Фрэнк ван Дам голландский турист

Выбравшись из воды, иностранец подумал, что это был не самый разумный его поступок. «Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада», — пошутил он.

Но мужчина все же намерен вернуться в Россию, чтобы снять серию фильмов о жизни в суровых климатических условиях. Для этого ван Дам хочет отправиться в Верхоянск или на Камчатку.

Иностранцев впечатляют суровые российские тюрьмы и лапша быстрого приготовления

Купание в проруби — не самое странное развлечение иностранцев в России. В январе 2026-го отдыхающие из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики ездили в Якутию купаться в ледяной воде и есть лапшу «Доширак». Они снимали ролики для соцсетей о зимней России, показывая пургу, сугробы и закутанных в куртки людей. Один британец повторил трюк с поеданием лапши быстрого приготовления на морозе — и она застыла с пластиковой вилкой внутри.

Ныряние в прорубь на реке Клязьме

Не меньше интереса вызывают и суровые российские тюрьмы — одну из таких посетил голландец Махил Снейп и назвал ее жесткой. Мужчина рассказал, что тюрьма находится в Тобольске и не функционирует с 1989 года, однако сейчас внутри действует музей. В составе экскурсионной группы иностранец осмотрел сооружение и побывал в камерах, где держали особо опасных заключенных.

Он заметил, что преступники в кандалах шли до места своего заключения пешком. Именно в этой тюрьме содержали многих известных людей, в том числе писателя Федора Достоевского.

А вот китайских туристов трудно заинтересовать лапшой или тюрьмами — они ездят в Россию за «счастливыми детьми». Жители азиатской страны верят, что зачатые под северным сиянием малыши будут жить хорошо, поэтому после объявления безвизового режима Мурманск оказался в лидерах зимних туристических направлений у гостей из Поднебесной. Для осуществления задуманного они приезжают в село Териберка.

«Нужно переезжать в Россию»

Иностранцев в России привлекают не только необычные развлечения, но и технологии, а также качество сферы услуг. Итальянец Джильдо Авелла с ником @in_russia_con_gildo в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), переехал в Российскую Федерацию четыре года назад. В одном из своих роликов в соцсети мужчина пожаловался, что после жизни в развитой Москве ему трудно возвращаться на родину даже на время.

Туристы на Парящем мосту в парке Зарядье, Москва

Помимо сферы услуг, его восхитили чистота и порядок. Кроме того, во время прогулки по Москве не надо бояться, что личные вещи украдут прямо на улице, порадовался он. Именно поэтому, отметил иностранец, он считает столицу России лучшим местом в мире как для жизни, так и для саморазвития.

Москва — слишком развитый город, поэтому я замечаю вещи, на которые я бы и внимания не обратил в Италии. Я рад, что приезжие тоже очарованы городом и понимают, что не надо судить, не увидев своими глазами Джильдо Авелла итальянский блогер

Снятый итальянцем ролик о 8 Марта в России стал вирусным среди иностранцев. Мужчина показал огромное количество букетов на цветочных рынках, а также россиян, которые скупают эти цветы для своих женщин. «Нигде в мире не отмечают 8 Марта так, как в России», — подписал блогер свою публикацию.

В комментариях юзеры восхитились тем, как российские мужчины относятся к своим женщинам. «Это прекрасно», «Нужно переезжать в Россию», «Вот так надо праздновать женский день. Огромное уважение России», «Настоящие мужчины», — писали пользователи.