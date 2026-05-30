Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 30 мая 2026Экономика

Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

Минтруд: С 1 июня Соцфонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, напомнили в Минтруде.

Ее смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. В этом случае Соцфонд вернет разницу между уплаченным в 2025 году налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом, рассчитанным по ставке 6 процентов.

Под действие выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по общей системе налогообложения. Кроме того, родители должны постоянно жить в России, а дети также должны иметь гражданство РФ и жить в стране.

Размер выплаты будет рассчитываться от суммы НДФЛ, полученных от зарплаты или заработка от ИП, без учета полученных стандартных (на детей), социальных и основных имущественных налоговых вычетов. То есть, получение таких налоговых вычетов не влияет на размер выплаты.

Подать заявление можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года через Госуслуги, либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания.

Также уточнялось, что выплата будет распространяться на семьи с детьми до 18 лет, а при очном обучении — до достижения ими 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В Эстонии установили первые средства защиты от дронов

    На окраинах российского города стали появляться медведи

    В Москве заметили синицу из Сербии

    Россиянку захейтили за слишком сексуальную грудь

    В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

    НАТО призвали не реагировать чрезмерно на инциденты с беспилотниками

    Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

    Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

    Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok