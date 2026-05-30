Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

Минтруд: С 1 июня Соцфонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты

С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, напомнили в Минтруде.

Ее смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. В этом случае Соцфонд вернет разницу между уплаченным в 2025 году налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом, рассчитанным по ставке 6 процентов.

Под действие выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по общей системе налогообложения. Кроме того, родители должны постоянно жить в России, а дети также должны иметь гражданство РФ и жить в стране.

Размер выплаты будет рассчитываться от суммы НДФЛ, полученных от зарплаты или заработка от ИП, без учета полученных стандартных (на детей), социальных и основных имущественных налоговых вычетов. То есть, получение таких налоговых вычетов не влияет на размер выплаты.

Подать заявление можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года через Госуслуги, либо лично в отделении Соцфонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания.

Также уточнялось, что выплата будет распространяться на семьи с детьми до 18 лет, а при очном обучении — до достижения ими 23 лет.