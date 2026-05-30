Euroclear обжаловал решение российского суда по заблокированным активам

РИА Новости: Euroclear подал апелляцию на решение суда о взыскании €200 млрд по иску ЦБ

Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу в ответ на определение о немедленном взыскании с организации около 200 миллиардов евро убытков по иску ЦБ РФ. Об этом со ссылкой на источник в субботу сообщило РИА Новости.

По словам инсайдера, Euroclear Bank направил в столичный суд жалобу на решение, которое вынес 26 мая Арбитражный суд Москвы. В последнем говорилось о необходимости немедленного исполнения решения суда, постановившего взыскать 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария по иску российского регулятора. Теперь апелляцию, поданную ответчиком, вместе с материалами дела передадут на рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, 15 мая столичный арбитраж полностью удовлетворил иск Банка России о взыскании с Euroclear ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и 18,6 миллиарда упущенной выгоды. Депозитарий отказался исполнить это решение: его представители указали, что не признают юрисдикцию российского суда.

Вслед за этим ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы новое заявление — о необходимости немедленно исполнить решение о взыскании. Такую поспешность в Банке России объяснили заявлениями представителей Брюсселя, которые неоднократно высказывались на счет возможного использования заблокированных активов РФ. Данное заявление судебный орган также удовлетворил.