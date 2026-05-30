16:26, 30 мая 2026

Раскрыта секретная роль ОАЭ в войне с Ираном

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Секретная роль Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в противостоянии Израиля и США против Ирана заключилась в нанесении авиаударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников газеты, ОАЭ нанесли десятки авиаударов по Ирану, начиная с первых дней противостояния страны Израилю и США. Это свидетельствует о более глубоком участии ОАЭ в воздушной кампании, возглавляемой США и Израилем.

В материале говорится, что атаки проводились с помощью США и Израиля, которые помогали с координацией ударов. В числе целей инсайдеры раскрыли острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, Бандар-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе и нефтехимический комплекс Асалуйе.

В WSJ отметили, что наибольший удар от атак Ирана пришелся на ОАЭ, так как территорию страны обстреляли более 2800 ракетами и беспилотниками. Это значительно больше, чем по любой другой стране, включая Израиль. Однако масштабы жесткой реакции ОАЭ обострили разногласия внутри Персидского залива.

Журналисты газеты уточнили, что война укрепила союз между ОАЭ и Израилем. Также Израиль направил батареи системы «Железный купол» и израильские войска для защиты партнера.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Совет мира нужен главе Белого дома Дональду Трампу для того, чтобы зафиксировать его лидерскую позицию в регулировании разных конфликтов. По прогнозу Асафова, Совет мира будет существовать, пока Трамп будет тратить на него деньги.

