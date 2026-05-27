11:04, 27 мая 2026МирЭксклюзив

Предсказана судьба оставшегося без денег Совета мира Трампа

Политолог Асафов: Совет мира нужен Трампу как Нобелевская премия
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Совет мира — это организация, которая нужна Дональду Трампу, для того чтобы зафиксировать его лидерскую позицию в регулировании разных конфликтов, сказал политолог Александр Асафов. Мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что фонд созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе по-прежнему пуст, поскольку доноры организации не внесли ни одного пожертвования. С момента его создания прошло уже четыре месяца.

Эксперт отметил, что фонд выступает как очередной пьедестал Трампу, который решил быть больше ООН и других международных организаций. По его словам, если президент захочет в него инвестировать сам или заставит кого-то, то его могли бы использовать как имиджевый инструмент.

«Судя по поведению Трампа в отношении НАТО и других договоренностей со своими союзниками по разным направлениям, он, условно говоря, не способен собрать даже какой-то аналог блока стран Варшавского договора. Или какую-то еще такую подобную, поддерживающую его идеи и действия коалицию. Ну а что касается Совета мира, то это как с Нобелевской медалью. Вот у Трампа же есть Нобелевская медаль, правда, чужая, но она же есть. И здесь так же: какая-то вывеска будет», — сказал Асафов.

Эксперт добавил, что Совет мира будет существовать, пока Трамп будет тратить на него деньги, как и на свою социальную сеть Truth Social. В ней публикуется только одно мнение — его собственное, и то же самое будет с фондом.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в субботу, 23 мая, пообщался с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна и предложил им присоединиться к «Соглашениям Авраама» о нормализации отношений с Израилем. Он также допустил включение Ирана в будущие договоренности.

