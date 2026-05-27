Совет мира Трампа остался без денег

Мир
10:34, 27 мая 2026

FT: Фонд Совета мира Трампа пуст, доноры не внесли ни одного пожертвования
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фонд созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе по-прежнему пуст, поскольку доноры организации не внесли ни одного пожертвования. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным источников издания, спустя четыре месяца после своего создания финансовый фонд совета, учрежденный Всемирным банком, не получил ни цента от жертвователей, несмотря на то что государства-члены обещали выделить Совету 7 миллиардов долларов на пакет помощи для сектора Газа, а сам Трамп — еще 10 миллиардов долларов из бюджета США.

«Ноль долларов поступило», — заявил собеседник газеты.

