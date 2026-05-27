Телеведущий приехал в одну из самых крупных в мире тюрем и испытал ужас

11:27, 27 мая 2026

Британский телеведущий Маделей удивился строгим условиям в тюрьме в Сальвадоре
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Moore / Getty Images

Британский телеведущий Ричард Маделей приехал в одну из самых крупных в мире тюрем — Центр содержания террористов (CECOT) в Сальвадоре — и испытал ужас. Он удивился крайне строгим условиям содержания в ней, передает Daily Mail.

Маделей посетил CECOT для съемок документального фильма. Во время визита в тюрьму он обратил внимание на то, что заключенным нельзя читать книги, газеты и журналы и смотреть телевизор. Видеться с родными им тоже запрещено.

Также ведущий узнал, что осужденным разрешают выйти на свежий воздух всего на полчаса в день, все остальное время они должны находиться в камерах. Кроме того, выяснилось, что их рацион питания состоит в основном из риса, макарон и фасоли. При этом им разрешено есть только руками.

«Они просто сидят на своих спальных местах день за днем, а тюремный свет горит круглосуточно, никогда не приглушается. Они умрут в этой тюрьме», — сказал Маделей, говоря о жизни заключенных в CECOT, и описал увиденное словами «ужасное зрелище».

Ранее американский стример Johnny Somali (настоящее имя — Рамзи Исмаил), которого приговорили в Южной Корее к лишению свободы, раскрыл впечатления от местной тюрьмы. Он сравнил ее с отелем.

