12:30, 27 мая 2026Авто

В Москве водитель каршеринга сбил на переходе женщину с ребенком и уехал

В Москве ищут водителя, сбившего женщину и 11-летнего мальчика на «зебре»
Марина Аверкина

Фото: канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» в MAX

В Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

«На Новоухтомском шоссе водитель арендованного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, после чего с места ДТП скрылся», — указано в сообщении ведомства. Пострадавшие — женщина и 11-летний мальчик — были оперативно доставлены в больницы.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности скрывшегося водителя и его розыск находятся на контроле прокуратуры Восточного административного округа столицы.

Ранее стало известно, что с 1 июня сотрудники ГАИ начнут проверять у водителей не только права и полисы ОСАГО. Теперь по требованию инспектора будет необходимо предъявлять бумажный бланк европротокола, который заполняется участниками аварии на месте происшествия. Повышенный контроль будет осуществляться на автомобильных трассах.

