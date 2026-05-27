Россиян предупредили о новых требованиях ГАИ при проверке документов на дорогах

АСН: С 1 июня водителям нужно иметь в машине бумажный бланк европротокола

С 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут проверять у водителей не только права и полисы ОСАГО. Теперь по требованию инспектора будет необходимо предъявлять бумажный бланк европротокола, который заполняется участниками аварии на месте происшествия. Повышенный контроль будет осуществляться на автомобильных трассах, сообщает «Агентство страховых новостей» (АСН).

Летом на таких участках нередки перебои с мобильной связью, что усложняет оформление электронного протокола через приложение «Госуслуги Авто». Именно поэтому автомобилистам рекомендовано всегда иметь в машине бумажную версию бланка.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут проверять наличие обновленного знака аварийной остановки, ручного фонаря и свидетельства о регистрации транспортного средства. Водителям также порекомендуют возить в салоне укомплектованную по стандарту аптечку и исправный огнетушитель.

Ранее стало известно, что Конституционный суд РФ поставил точку в спорах о взыскании убытков по ОСАГО вне лимита. Высшая инстанция признала неконституционной практику, при которой со страховых компаний взыскивали убытки сверх максимальной выплаты в 400 тысяч рублей, если те по объективным причинам не могли организовать восстановительный ремонт машины.