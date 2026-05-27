Минобороны России заявило о контроле над селом Гранов в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Гранов в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное и Старица Харьковской области, а также Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Севера» более 165 военных, 10 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте превращается для ВСУ из сложной в катастрофическую. По его словам, Киеву не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация, «когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах».