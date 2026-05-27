13:22, 27 мая 2026Мир

Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Через десять лет конфликт на Украине должен завершиться. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в эфире WDR 1LIVE.

«Надеюсь, что через десять лет война будет окончена. И таким образом Украина станет независимой, свободной, суверенной страной», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Однако Меркель отказалась стать посредником в переговорах России и Европейского союза. По ее мнению, контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств.

