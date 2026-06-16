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16:29, 16 июня 2026Мир

На Западе объяснили обвинения в адрес России из-за якобы удара по Киево-Печерской лавре

Мема: Украина и ЕС пытаются выставить Россию агрессором из-за Киево-Печерской лавры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и Европейский союз (ЕС) пытаются выставить Россию агрессором, обвиняя Москву в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Этот инцидент используется для того, чтобы снова представить Россию как агрессора, в то время как Зеленский продолжает карать свой собственный народ и принуждать его к войне», — говорится в публикации.

Мема напомнил, что Европа передает Киеву не лучшее оружие, а устаревшее. «Церковь, по которой был нанесен удар на Украине, по-видимому, пострадала после того, как в нее попала ракета Patriot», — подчеркнул он.

Финский политик отметил, что Европа лжет и втягивает свой народ в конфликт с Россией.

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. Как уточняло Минобороны России, возгорание произошло из-за удара ракеты Patriot по комплексу зданий древнего православного монастыря.

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