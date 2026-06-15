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15:11, 15 июня 2026Россия

Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

Военкор Стешин вспомнил о предсказании старца Зосимы после пожара в Киево-Печерской лавре
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters

Пожар в Киево-Печерской лавре указывает на исполнение пророчества старца Зосимы (в миру — Иван Сокур), а власти Украины, в свою очередь, пытаются отменить предсказание. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в комментарии KP.RU.

Они [украинские власти] так пытаются сражаться с православием, пытаются отменить последнее пророчество Зосимы – «после падения Лавры начнется воссоединение Руси»

Дмитрий Стешинвоенкор

Стешин указал, что Зосима еще в 1990 году сделал предсказание о судьбе Киево-Печерской лавры. Тогда, как отметил военкор, старцу не поверили даже его сподвижники. «Киево-Печерская лавра падет. Вся благодать Киево-Печерской Лавры перейдет в Оптину пустынь», — вспомнил Стешин слова священнослужителя.

Старец Зосима известен тем, что основал Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Донецком. Еще задолго до своей смерти в 2002 году он сделал предсказания, которые позже связали с гонениями на РПЦ на Украине и началом специальной военной операции.

О пожаре в Киево-Печерской лавре стало известно 15 июня, когда российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. В Минобороны России указывали, что возгорание произошло из-за удара американской ракеты зенитно-ракетного комплекса Patriot по комплексу зданий древнего православного монастыря. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Москва никогда бы не стала бить по Киево-Печерской лавре, так как она является одной из святынь для России.

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