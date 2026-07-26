В Сумской области нашли сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК FOG

Бежавшие из Курской области боевики американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) были обнаружены на Украине, в Сумской области. Об этом заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Против нас здесь стоит много подразделений (...) и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа [2024 года], сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы», — рассказал военный.

Аид добавил, что допускает новую серию боестолкновений с ЧВК FOG. Он подчеркнул, что военные готовы ко «второму раунду взаимоотношений» с этим противником.

В 2024 году один из боевиков ЧВК FOG раскритиковал Вооруженные силы Украины во время вторжения в Курскую область. По его словам, в украинских войсках наблюдается полный хаос, который осложняет выполнение любой задачи.