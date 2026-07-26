Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 26 июля 2026 (обновлено: 11:10, 26 июля 2026)Бывший СССР

На Украине нашли сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК

В Сумской области нашли сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК FOG
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бежавшие из Курской области боевики американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) были обнаружены на Украине, в Сумской области. Об этом заявил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«Против нас здесь стоит много подразделений (...) и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа [2024 года], сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы», — рассказал военный.

Аид добавил, что допускает новую серию боестолкновений с ЧВК FOG. Он подчеркнул, что военные готовы ко «второму раунду взаимоотношений» с этим противником.

В 2024 году один из боевиков ЧВК FOG раскритиковал Вооруженные силы Украины во время вторжения в Курскую область. По его словам, в украинских войсках наблюдается полный хаос, который осложняет выполнение любой задачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине нашли сбежавших из Курской области боевиков американской ЧВК
    В Кремле рассказали о звонках Путина сотрудникам администрации по мобильному телефону
    Восемь автомобилей столкнулись на МКАД
    Пожарные из российского города потеряли свой талисман
    В Иране высказались о помощи Саудовской Аравии
    Главком ВМФ анонсировал создание новейшего безэкипажного корабля
    Стало известно об отсутствии заинтересованности Зеленского в мире на Украине
    Врач предупредила о разрушительных для мозга последствиях одной рюмки алкоголя
    Психолог предложила задавать себе один вопрос во время шопинга
    Раскрыт срок службы новейших атомных подводных лодок России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok