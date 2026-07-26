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11:30, 26 июля 2026 (обновлено: 11:37, 26 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о разрушительных для мозга последствиях одной рюмки алкоголя

Врач Калюжная: Даже одна рюмка алкоголя снижает скорость реакции мозга на несколько часов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Даже одна рюмка алкоголя губительно влияет на когнитивные способности, заявила психиатр-нарколог, основательница Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная. О разрушительных для мозга последствиях употребления алкоголя она поговорила с «Лентой.ру».

«При регулярном распитии спиртных напитков мозг физически уменьшается в объеме, особенно сильно страдают кора и лобная зона органа. Это приводит к ухудшению памяти, снижению способности быстро учиться новому. У некоторых людей формируется алкогольная деменция — состояние, по симптомам похожее на старческое слабоумие, но развивающееся у людей 40-50 лет», — предупредила Калюжная.

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При этом, как отметила врач, всего одна рюмка алкоголя снижает скорость реакции и качество принятия решений на несколько часов. По ее словам, даже небольшие дозы спиртного негативно влияют на зоны мозга, ответственные за самоконтроль, планирование и оценку последствий. Нарколог призвала после бокала вина, выпитого за ужином, не садиться за руль и не подписывать важные документы.

Ранее Калюжная предупредила, что некоторые алкогольные напитки могут провоцировать диарею. По ее словам, чаще всего такой эффект вызывают крепкие напитки, такие как водка или виски.

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