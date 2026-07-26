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12:15, 26 июля 2026 (обновлено: 12:23, 26 июля 2026)МирЭксклюзив

Оценены шансы Ирана на восстановление отношений с соседями по региону

Политолог Глазунов: Иран может вернуть экономические отношения с ближневосточными соседями
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Говоря о восстановлении отношений с соседями по региону, Иран мог иметь в виду налаживание экономического партнерства только с некоторыми странами, рассказал политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Иран после конфликта с США хочет восстановить доверительные отношения с соседями по региону, пострадавшими от боевых действий в этом году. Указывалось, что действия Ирана в боевых действиях с США носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Политолог указал, что в исламской религии после ее разделения еще никогда не было мира между шиитами и суннитами. Поэтому, по его словам, Иран может просто попытаться наладить экономически взаимовыгодные отношения, однако речь идет не о всех странах, потому что во многих из них шииты подвергаются гонениям, дополнил он.

«Это было до конфликта с США, это будет и после конфликта с США. Поэтому, скорее всего, Иран, может быть, даже возместит какие-то убытки тем странам, на территории которых были размещены американские базы. Но я не думаю, что это будет вот так во всем подчистую — Саудовской Аравии и другим, с которыми Иран не очень-то и сотрудничает», — объяснил Глазунов.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Однако пока неясно, был ли приказ разовым или прекращение огня продолжится.

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