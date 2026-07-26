Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 26 июля 2026Мир

Вэнса обеспокоила возможная эскалация конфликта между США и Ираном

CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта между США и Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обеспокоен возможной эскалацией между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Свою позицию политик выразил на совещании с участием президента Дональда Трампа 24 июля. Опасения также озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Он указал, что расширение операции еще сильнее истощит сокращающиеся запасы американских боеприпасов.

Источник телеканала подтвердил, что операции против Ирана на данный момент приостановлены. При этом неизвестно, что побудило Пентагон взять паузу в конфликте.

По информации Axios, Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Пока неясно, был ли приказ разовым, или прекращение огня продолжится. Издание указывает, что решение главы Белого дома отражает как его готовность предоставить больше пространства дипломатии, так и то, что нынешний уровень ударов ВС США достиг предела своей эффективности.

В свою очередь газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность проведения операции на ядерных объектах Ирана, в которой будут задействованы тысячи американских военных. Стало известно, что военнослужащие будут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов спецназа займется изъятием запасов обогащенного урана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Извлекает выгоду из войны». Возможность достичь мира на Украине при Зеленском оценили
    Одного из пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живым
    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы
    Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом
    Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах
    ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных в 2026 году
    В Минобороны отчитались о групповом ударе высокоточным оружием по Киеву
    Вэнса обеспокоила возможная эскалация конфликта между США и Ираном
    Последствия накрывшего Китай тайфуна попали на видео
    В США сделали мрачный прогноз для Украины после ударов по Одессе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok