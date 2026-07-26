Вэнса обеспокоила возможная эскалация конфликта между США и Ираном

CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта между США и Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обеспокоен возможной эскалацией между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Свою позицию политик выразил на совещании с участием президента Дональда Трампа 24 июля. Опасения также озвучил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Он указал, что расширение операции еще сильнее истощит сокращающиеся запасы американских боеприпасов.

Источник телеканала подтвердил, что операции против Ирана на данный момент приостановлены. При этом неизвестно, что побудило Пентагон взять паузу в конфликте.

По информации Axios, Трамп приказал приостановить удары по Ирану, спустя почти две недели непрерывных атак, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Пока неясно, был ли приказ разовым, или прекращение огня продолжится. Издание указывает, что решение главы Белого дома отражает как его готовность предоставить больше пространства дипломатии, так и то, что нынешний уровень ударов ВС США достиг предела своей эффективности.

В свою очередь газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность проведения операции на ядерных объектах Ирана, в которой будут задействованы тысячи американских военных. Стало известно, что военнослужащие будут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов спецназа займется изъятием запасов обогащенного урана.

