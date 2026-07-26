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08:04, 26 июля 2026Россия

В Минобороны отчитались о групповом ударе высокоточным оружием по Киеву

Минобороны: Ночью ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ночью Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним», — отметили в ведомстве.

Там также рассказали об атаке на объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для доставки грузов военного назначения и хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее стало известно об ударе России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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