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08:16, 26 июля 2026Мир

Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом

Telegraph: Глава МО Британии Стритинг пытается наладить отношения с Трампом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Министерства обороны Великобритании Уэс Стритинг прикладывает усилия, чтобы восстановить отношения между Лондоном и американским лидером Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В рамках попыток по налаживанию отношений министр обещает модернизировать вооруженные силы королевства, а также стремится к «совместной работе» по повторному открытию Ормузского пролива, пишет газета.

Кроме того, Стритинг предложил провести в Лондоне конференцию по вопросу формирования международной коалиции для защиты судоходства в этом регионе.

Ранее сообщалось, что новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с Трампом.

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