Стало известно о попытках главы Минобороны Британии наладить отношения с Трампом

Глава Министерства обороны Великобритании Уэс Стритинг прикладывает усилия, чтобы восстановить отношения между Лондоном и американским лидером Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщает газета The Telegraph.
В рамках попыток по налаживанию отношений министр обещает модернизировать вооруженные силы королевства, а также стремится к «совместной работе» по повторному открытию Ормузского пролива, пишет газета.
Кроме того, Стритинг предложил провести в Лондоне конференцию по вопросу формирования международной коалиции для защиты судоходства в этом регионе.
Ранее сообщалось, что новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с Трампом.