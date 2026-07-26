Одного из пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живым

РИА Новости: Одного из пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живым

Одного из пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живым, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что одного из боснийских альпинистов обнаружили, поиски еще троих продолжаются.

В Следственном комитете уточнили, что один человек спустился с горы и сообщил, что двоим членам группы стало плохо при восхождении. Спасатели нашли их тела.

Ранее сообщалось, что группа туристов из семи человек застряла на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Они подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля. Альпинисты из Боснии и Герцеговины не смогли самостоятельно спуститься с горы. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. По информации Telegram-канала Shot, жертвами стали пять участников группы, еще двое были спасены.