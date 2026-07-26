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09:29, 26 июля 2026 (обновлено: 09:47, 26 июля 2026)Россия

Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве и порту Черноморск

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск
Алина Черненко

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военнослужащие ударили высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск в Одесской области. Подробности раскрыл Telegram-канал Минобороны.

Уточняется, что в столице Украины было поражено промышленное предприятие, на котором производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплектующие к ним, и место сборки и хранения БПЛА.

Целью Вооруженных сил (ВС) РФ в порту Черноморск стали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских военных.

Ранее сообщалось, что за 12 часов — с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля — над Россией было уничтожено 133 украинских беспилотника. Противник попытался атаковать 10 регионов.

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