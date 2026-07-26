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10:17, 26 июля 2026Экономика

США резко увеличили закупку одного товара из России

США резко увеличили закупку российских удобрений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

США резко увеличили закупку российских удобрений с января по май этого года, общая сумма импорта составила более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, американские компании импортировали российских удобрений на более чем 1,04 миллиарда долларов. Общий рост в сравнении с прошлым годом за аналогичный период составил порядка 28 процентов. Кроме того, Россия заняла второе место в тройке крупнейших поставщиков наравне с Канадой и Саудовской Аравией.

15 июля стало известно, что США в мае увеличили импорт чая из России до максимума за пять лет. Сумма импорта выросла в 22 раза за месяц — в апреле этот показатель составил всего 7,3 тысячи долларов. Закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года — тогда импорт превысил 180 тысяч долларов.

Больше всего чая в мае США закупили у Японии (23 миллиона долларов), Индии (4,9 миллиона долларов) и Аргентины (4,4 миллиона долларов). Доля России от всех поставок составила менее одного процента.

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