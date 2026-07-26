Трое детей надышались газом в российском городе и не выжили

Трое детей надышались газом в Махачкале и не выжили

Трое маленьких детей надышались газом у себя дома в Махачкале и не выжили. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан в «Макс».

Уточняется, что трагедия произошла в российском городе вечером 25 июля. Оставленные без присмотра дети открыли кран, который был расположен в доступном для них месте, и помещение быстро наполнилось газом. Несовершеннолетние получили острое отравление, спасти их не удалось.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они пытаются установить все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

В мае в Омской области десятки школьников отравились газом. Во время опрессовки газового оборудования котельной запах распространился до корпуса учебного заведения, где шли занятия.

