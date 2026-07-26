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11:01, 26 июля 2026 (обновлено: 11:12, 26 июля 2026)Экономика

Десятки тысяч жителей российского региона остались без света

Во Владивостоке 22 тыс. жителей остались без света из-за аварии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kulkova Daria / Shutterstock / Fotodom  

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света после аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в «Макс».

Всего электричества лишились 22 тысячи человек. В том числе речь о домах на улицах Давыдова, Русская, Арсенальная, Залесная и Лесная. Проведение аварийно-восстановительных работ контролирует прокуратура. В ведомстве также пообещали оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.

Ранее часть города Бора Нижегородской области осталась без электричества после урагана. Сильный ветер оборвал провода, некоторые из которых отвалились, а другие остались висеть на деревьях.

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