Десятки тысяч жителей российского региона остались без света

Во Владивостоке 22 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света после аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в «Макс».

Всего электричества лишились 22 тысячи человек. В том числе речь о домах на улицах Давыдова, Русская, Арсенальная, Залесная и Лесная. Проведение аварийно-восстановительных работ контролирует прокуратура. В ведомстве также пообещали оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.

Ранее часть города Бора Нижегородской области осталась без электричества после урагана. Сильный ветер оборвал провода, некоторые из которых отвалились, а другие остались висеть на деревьях.