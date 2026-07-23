Жители российского города остались без света из-за урагана

Ni Mash: Часть Бора осталась без света после урагана

Часть Бора Нижегородской области осталась без электричества после урагана. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

По информации источника, накануне сильный ветер оборвал провода, причем некоторые из них отвалились, а другие остались висеть на деревьях. В результате жители микрорайона Тесовая и улицы Чайковского пожаловались, что со вчерашнего дня вынуждены сидеть без света. По их словам, срок, к которому обещают его вернуть, переносили уже несколько раз. В последний раз восстановить электроснабжение запланировали до 23:00.

Ранее тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма. После удара стихии подача электричества прекратилась в 44 населенных пунктах и более чем в 6 тысячах домов в Краснощековском и Чарышском районах.