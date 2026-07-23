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21:03, 23 июля 2026 (обновлено: 21:07, 23 июля 2026)Экономика

Жители российского города остались без света из-за урагана

Ni Mash: Часть Бора осталась без света после урагана
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Часть Бора Нижегородской области осталась без электричества после урагана. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

По информации источника, накануне сильный ветер оборвал провода, причем некоторые из них отвалились, а другие остались висеть на деревьях. В результате жители микрорайона Тесовая и улицы Чайковского пожаловались, что со вчерашнего дня вынуждены сидеть без света. По их словам, срок, к которому обещают его вернуть, переносили уже несколько раз. В последний раз восстановить электроснабжение запланировали до 23:00.

Ранее тысячи жителей Алтайского края остались без света из-за мощного шторма. После удара стихии подача электричества прекратилась в 44 населенных пунктах и более чем в 6 тысячах домов в Краснощековском и Чарышском районах.

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