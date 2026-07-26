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11:53, 26 июля 2026 (обновлено: 12:00, 26 июля 2026)Россия

Пожарные из российского города потеряли свой талисман

Пожарные из Уфы потеряли кота Рыжика
Александра Качан (Редактор)

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе потеряли кота Рыжика, которого считала своим талисманом пожарная часть № 8. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии, пишет UFA1.RU.

Как рассказали спасатели, Рыжик не приходил домой уже неделю. Прежде кот мог гулять на улице целый день, однако так надолго еще не пропадал. Отмечается, что на животном нет ошейника.

Пресс-служба МЧС попросила сообщить в пожарную часть по адресу ул. Бабушкина, 1 о местонахождении Рыжика при его обнаружении. Предположительно, кот может быть в районе улиц Зорге, Бабушкина, Халтурина и Кировоградской.

Ранее в Красноярске жители многоэтажки остались без интернета из-за кота, упавшего в шахту.

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