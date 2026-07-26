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12:28, 26 июля 2026 (обновлено: 12:40, 26 июля 2026)Россия

Стали известны новые детали о российском «Посейдоне»

Главком ВМФ Моисеев: В составе военно-морского флота России уже есть носитель «Посейдона»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Океанская многоцелевая система «Посейдон». Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В составе Военно-морского флота (ВМФ) России уже есть носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон», заявил главнокомандующий ВМФ, адмирал Александр Моисеев. Новые детали об этом оружии он раскрыл в эфире Rutube-канала «Военная приемка».

«У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат», — сообщил главком ВМФ.

Моисеев отметил, что о наличии этого носителя в составе ВМФ России уже публично рассказывал президент страны Владимир Путин.

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О том, что в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», стало известно в октябре 2025 года. Тогда Владимир Путин рассказал, что «Посейдон» предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля.

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