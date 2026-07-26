Назван главный признак изменения климата

Климатолог Фаццини: Учащение и усиление экстремальных явлений говорит об изменении климата

Учащение и усиление интенсивности экстремальных погодных явлений, прежде всего волн жары, является главным признаком изменения климата. Об этом заявил преподаватель физической географии и климатических рисков итальянского Университета Камерино Массимилиано Фаццини в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в последние годы в Центральной Европе на один теплый сезон приходится в среднем пять-семь волн жары. Продолжительность волн почти не изменилась и составляет около шести-семи дней. Фаццини подчеркнул, что климат меняется очень быстро — за последние 50 лет температура в Восточной Европе выросла примерно на 0,5 градуса.

«Но наиболее заметное последствие этих изменений — экстремализация климата. Человек не способен почувствовать разницу между средней температурой июля в 21 и 22 градуса, однако климатические наблюдения показывают, что растет не только средняя температура, но прежде всего частота и интенсивность волн жары», — заявил климатолог.

Ранее сообщалось, что Франция столкнулась с интенсивной и беспрецедентно ранней засухой. Это привело к рекордному количеству ограничений на использование воды.