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13:13, 26 июля 2026 (обновлено: 13:26, 26 июля 2026)Бывший СССР

Минобороны раскрыло подробности удара по объектам по производству беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли удары по логистическим центрам и цехам сборки БПЛА ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия за последние сутки поразила логистические центры и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности удара по объектам, занимающимся производством дронов, раскрыли представители Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары как по логистическим центрам и цехам сборки беспилотников большой дальности, так и по местам их хранения.

Кроме того, согласно сообщению Минобороны, были поражены объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

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Ранее сообщалось, что за 12 часов — с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля — над Россией было уничтожено 133 украинских беспилотника. Противник попытался атаковать 10 регионов.

Также российские военные за последние сутки ударили высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск в Одесской области. Уточнялось, что в столице Украины было поражено промышленное предприятие, на котором производились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, и место сборки и хранения БПЛА.

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