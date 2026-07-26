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13:31, 26 июля 2026Бывший СССР

Российский дипломат заявил о дискредитации православной церкви в Эстонии

Дипломат Абилов: Дискредитация Эстонской православной церкви стала более агрессивной
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Artur Bogacki / Shutterstock / Fotodom

Дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) властями страны стала более агрессивной. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, дискредитация ЭПХЦ происходит, несмотря на заверения священнослужителей о том, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности.

Абилов указал, что полное соответствие новым требованиям властей Эстонии недостижимо в силу канонических связей с Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее парламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви. Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием».

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