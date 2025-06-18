Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 18 июня 2025Бывший СССР

Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

ERR: Парламент Эстонии принял поправки к закону против православной церкви
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Парламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Во второй раз закон о внесении изменений в закон о церквях и приходах был принят. Результат голосования: 68 голосов — "за" и 17 — "против"», — сказано в сообщении.

Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием». При этом в новой редакции сохранен запрет на экономические связи с зарубежными структурами, которые представляют «угрозу Эстонии».

Ранее глава МВД республики Игорь Таро заявил, что вопрос о запрете ЭПХЦ Московского патриархата останется на повестке дня, даже если власти не примут соответствующий закон после его доработки.

До этого президент Эстонии Алар Карис отклонил поправку к закону о церквях и приходах о запрете ЭХПЦ. Он отметил, что законопроект противоречит главному закону республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Эффективность «дредов» российских танков оценили

    Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

    Путин собрал совещание по экономическим вопросам

    Представители Ирана захотели приехать в Белый дом

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

    Трамп снова обозвал главу ФРС

    Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

    Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости