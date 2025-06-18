Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

ERR: Парламент Эстонии принял поправки к закону против православной церкви

Парламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону о церквях и приходах, который может привести к фактическому запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«Во второй раз закон о внесении изменений в закон о церквях и приходах был принят. Результат голосования: 68 голосов — "за" и 17 — "против"», — сказано в сообщении.

Одной из ключевых правок стало исключение формулировки о запрете на руководство со стороны иностранного лица с «существенным влиянием». При этом в новой редакции сохранен запрет на экономические связи с зарубежными структурами, которые представляют «угрозу Эстонии».

Ранее глава МВД республики Игорь Таро заявил, что вопрос о запрете ЭПХЦ Московского патриархата останется на повестке дня, даже если власти не примут соответствующий закон после его доработки.

До этого президент Эстонии Алар Карис отклонил поправку к закону о церквях и приходах о запрете ЭХПЦ. Он отметил, что законопроект противоречит главному закону республики.