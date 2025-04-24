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15:16, 24 апреля 2025Бывший СССР

Президент Эстонии не стал запрещать Эстонскую православную церковь

Президент Эстонии Карис отклонил решение о запрете Эстонской православной церкви
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис отклонил поправку к закону о церквях и приходах о запрете Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Об этом сообщает ERR.

«Многозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены», — подчеркнул политик.

Карис не стал утверждать решение Рийгикогу (парламента) Эстонии, фактически запрещающее ЭПЦ МП за каноническую связь с Московским патриархатом. Он указал на противоречие законопроекта статьям 11, 40 и 48 Конституции страны и на риск ограничения свободы объединений и религии.

При этом президент Эстонии заявил, что действующее законодательство страны требует широкого контроля за религиозными объединениями. Также политик сослался на существование статьи о государственной измене в Уголовном кодексе республики.

Ранее эстонские монахини обратились к Карису с просьбой наложить вето на запрет Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). По словам священнослужительницы Филареты, аргументы в поддержку закона неубедительны, а сам он не вызывает доверия с точки зрения легитимности.

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