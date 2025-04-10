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12:42, 10 апреля 2025Бывший СССР

Эстонские монахини обратились к президенту с просьбой

ERR: Монахини Пюхтицкого монастыря попросили наложить вето на закон против ЭПХЦ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Монахини Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря попросили президента Эстонии Алара Кариса наложить вето на принятый Рийгикогу (парламентом) закон о церквях и приходах, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова настоятельницы монастыря игуменьи Филареты.

«Мы от всей души просим вас не провозглашать закон, который подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики», — сказала она.

По словам священнослужительницы, аргументы в поддержку закона неубедительны, а сам он не вызывает доверия с точки зрения легитимности ни в светском, ни в церковном мире. Она подчеркнула, что норма направлена против монахинь монастыря и добавила, что изменение юрисдикции является внутренним делом церкви.

Филарета отметила, что власти принуждают нарушить все канонические правила и в одностороннем порядке перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата, чем они вмешиваются в «чувствительную сферу межцерковных отношений», не проведя анализ возможных рисков. Она добавила, что монахини не сомневаются в праве государства защищать свою национальную безопасность, однако подчеркнула, что они не исповедуют и не практикуют мыслей или действий, способных нанести вред кому-либо.

Парламент Эстонии 9 апреля принял закон о церквях и приходах, согласно которому ни одна религиозная организация не должна быть связана с государствами, представляющими угрозу госбезопасности, к коим Таллин причисляет Россию. Из-за этого ЭПХЦ должна разорвать связи с Москвой.

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