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18:00, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Эстонии запретили Эстонскую православную церковь

В Эстонии принят закон, запрещающий Эстонскую православную церковь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Szönyi / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Эстонии принят закон, фактически запрещающий Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Согласно новому закону, ни одна церковь, монастырь или приход на территории Эстонии не были «связаны с иностранным государством, представляющим угрозу госбезопасности», коим республика считает Россию. В парламенте поддержали это решение 60 депутатов, выступили против — 13. Канал сообщает, что теперь ЭПЦ должна разорвать все связи с Москвой или готовиться к суду.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к канцлеру МВД Эстонии после планов запретить ЭПЦ. «Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить», — сказала она.

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