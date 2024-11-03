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20:42, 3 ноября 2024Мир

Захарова обратилась к канцлеру МВД Эстонии после планов запретить ЭПЦ

Захарова призвала МВД Эстонии не лезть в дела Эстонской православной церкви
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Канцлер МВД Эстонии Тармо Мийлитс не должен лезть в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ), считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», — написала Захарова, отметив, что МВД Эстонии «вдруг стало обеспокоено» проектом устава ЭПЦ. Она напомнила, что, согласно опросам общественного мнения, православие является главной религией Эстонии.

В частности, к как пояснила Захарова, канцлер МВД потребовал разъяснения фразы «не состоящий в браке представитель белого духовенства», которая содержится в Уставе ЭПЦ Московского патриархата. «Что же не понравилось эстонским чиновникам в «белом духовенстве»? Намек на... расизм?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова пояснила, что в Православной Церкви существует разделение на белое и черное духовенство. К первому относятся священники, которые могут вступить в брак, а к черному — насельники монастырей, которые дали обет безбрачия.

1 ноября стало известно, что МВД Эстонии намеревается запретить Эстонскую православную церковь. Силовое ведомство республики собирается внести поправки в закон о церкви, что означает юридическую ликвидацию ЭПЦ. Министерство объяснило это тем, что ЭПЦ якобы является экстремистской и террористической организацией.

ЖЗЛ
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