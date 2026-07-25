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04:29, 25 июля 2026Мир

В США заявили о помешавших Киеву получить ракеты для Patriot российских ударах

Дэвис: Киев не построит производства Patriot из-за разрушивших энергетику страны ударов РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет построить завод, который будет производить ракеты для ЗРК Patriot, однако энергетика страны практически разрушена в результате российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этой помехе сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. Но конфликт-то у них идет прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдет с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова», — предупредил аналитик.

В то же время, по словам Дэвиса, Киев может вовсе остаться без американских ракет ПВО, так как Соединенные Штаты сами расходуют их в большом количестве, так что не остается «ничего, что мы могли бы им передать».

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