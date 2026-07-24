Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:40, 24 июля 2026 (обновлено: 13:44, 24 июля 2026)Наука и техника

Армия США закупит устаревшие перехватчики Patriot

TWZ: Армия США закупится устаревшими перехватчиками PAC-2 Patriot
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Osman Orsal / Reuters

Армия США закупится устаревшими перехватчиками Patriot Advanced Capability 1 (PAC-1) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет TWZ.

По данным портала, Пентагон впервые за последние 30 лет вернулся к закупкам PAC-2, несмотря на то, что имеются более современные перехватчики PAC-3. Новый заказ на устаревающие ракеты связан с дефицитом боеприпасов для ЗРК Patriot, который испытывают пользователи по всем миру.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее портал заметил, что дешевизна новых ракет PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), недавно представленных компанией Lockheed Martin, может быть обусловлена их меньшей маневренностью.

В июле Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились кадры пожара после атаки ВСУ на складской комплекс в Ленобласти
    Российский суд оштрафовал популярного спортивного комментатора
    Гость подожженной возлюбленным россиянки стал ее единственным шансом на выживание
    Банк России ухудшил прогноз по росту экономики
    Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов на «Госуслугах»
    Ладью знаменитого русского путешественника воссоздадут в Петрозаводске
    Скандальный возлюбленный Кати Кищук рассказал о тратах на уход за собой
    Россиянам раскрыли нюанс сдачи ипотечной квартиры в аренду
    Мужчина снимал под юбками девушек в центре Москвы
    Армия США закупит устаревшие перехватчики Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok