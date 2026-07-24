Армия США закупит устаревшие перехватчики Patriot

TWZ: Армия США закупится устаревшими перехватчиками PAC-2 Patriot

Армия США закупится устаревшими перехватчиками Patriot Advanced Capability 1 (PAC-1) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет TWZ.

По данным портала, Пентагон впервые за последние 30 лет вернулся к закупкам PAC-2, несмотря на то, что имеются более современные перехватчики PAC-3. Новый заказ на устаревающие ракеты связан с дефицитом боеприпасов для ЗРК Patriot, который испытывают пользователи по всем миру.

Ранее портал заметил, что дешевизна новых ракет PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), недавно представленных компанией Lockheed Martin, может быть обусловлена их меньшей маневренностью.

В июле Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot.