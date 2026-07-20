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17:28, 20 июля 2026Наука и техника

США создали дешевый Patriot

Корпорация Lockheed Martin представила дешевую ракету Patriot — PAC-3 ACE
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot — PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). Об этом американская военно-промышленная корпорация сообщила на своем официальном сайте в понедельник, 20 июля.

Стоимость нового перехватчика будет в два раза меньше, чем версия PAC-3 MSE, то есть менее двух миллионов долларов за ракету.

Как сообщает агентство Reuters, серийное производство новых противоракет планируется запустить в течение ближайших трех лет.

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Ранее портал TWZ отмечал, что производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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