В США оценили сроки запуска производства Patriot на Украине

TWZ: Производство ракет Patriot на Украине запустят через очень много месяцев

Производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев. Такие оценки приводит американский портал TWZ.

Издание видит несколько вопросов, решение которых может затянуть запуск сборки ракет США на Украине. Так, кроме получения разрешения на это от американских законодателей и других бюрократических нюансов, требуется налаживание логистической цепочки поставок комплектующих, нехватку которых испытывает сам Вашингтон. Другой проблемой издание называет сроки сборки одной ракеты Patriot, которые в условиях Соединенных Штатов составляют от 24 до 30 месяцев.

Серьезной проблемой портал считает поиск подходящего места для сборки ракет на Украине. «Любой крупный объект, специально построенный или переоборудованный для этих целей — на что могут уйти годы — станет главной целью и, вероятно, будет атакован очень быстро», — говорится в публикации.

И, наконец, TWZ задается вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.

Ранее советник главы Министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram заметил, что существует два препятствия для производства зенитно-ракетного комплекса Patriot: долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.