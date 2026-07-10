Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:00, 10 июля 2026Наука и техника

В США оценили сроки запуска производства Patriot на Украине

TWZ: Производство ракет Patriot на Украине запустят через очень много месяцев
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев. Такие оценки приводит американский портал TWZ.

Издание видит несколько вопросов, решение которых может затянуть запуск сборки ракет США на Украине. Так, кроме получения разрешения на это от американских законодателей и других бюрократических нюансов, требуется налаживание логистической цепочки поставок комплектующих, нехватку которых испытывает сам Вашингтон. Другой проблемой издание называет сроки сборки одной ракеты Patriot, которые в условиях Соединенных Штатов составляют от 24 до 30 месяцев.

Серьезной проблемой портал считает поиск подходящего места для сборки ракет на Украине. «Любой крупный объект, специально построенный или переоборудованный для этих целей — на что могут уйти годы — станет главной целью и, вероятно, будет атакован очень быстро», — говорится в публикации.

И, наконец, TWZ задается вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее советник главы Министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram заметил, что существует два препятствия для производства зенитно-ракетного комплекса Patriot: долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Никто из натовской сходки не прислушался». Захарова раскрыла шантаж Зеленского ядерным оружием
    Губернатор Ленобласти рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион
    Женщина принесла своих кошек в жертву гигантскому питону
    Мужчин предупредили об опасном средстве от эректильной дисфункции
    Планы НАТО принять Украину в альянс опровергли
    Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в российском регионе
    МАГАТЭ призвали контролировать поставки урана на Украину
    Названы имена замешанных в теракте в Монако
    Названы признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона
    Телеведущая снялась в бикини на фоне борьбы с тяжелой болезнью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok