Советник министра обороны Украины назвал два препятствия для производства Patriot

Советник главы МО Украины Бескрестнов: Есть две ключевые проблемы для производства Patriot

У Украины есть несколько ключевых проблем для производства Patriot. Об этом сообщил советник главы Министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram.

«Пентагон подписал контракты на увеличение объемов производства, но сроки выполнения этих контрактов на практике остаются неясными», — написал он.

По словам Бескрестнова, существует два препятствия для производства зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot: долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Это позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.