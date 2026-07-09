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14:16, 9 июля 2026Бывший СССР

Советник министра обороны Украины назвал два препятствия для производства Patriot

Советник главы МО Украины Бескрестнов: Есть две ключевые проблемы для производства Patriot
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Украины есть несколько ключевых проблем для производства Patriot. Об этом сообщил советник главы Министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов в Telegram.

«Пентагон подписал контракты на увеличение объемов производства, но сроки выполнения этих контрактов на практике остаются неясными», — написал он.

По словам Бескрестнова, существует два препятствия для производства зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot: долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ЗРК Patriot. Это позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

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