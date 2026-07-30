Треть российских регионов оказалась под угрозой нашествия супершакалов

«Известия»: В 27 регионах России появились опасные гибриды шакала

Трети российских регионов грозят супершакалы. О причинах появления опасных гибридов «Известиям» рассказали в Пензенском государственном университете.

В настоящее время этот вид млекопитающих — один из наиболее активно расселяющихся по Европе. Шакал обитает в 34 странах мира, а в границах России распространен в 27 регионах. Если до 50-х годов их ареал обитания в России был ограничен узкой полосой в Предкавказье, то сейчас шакалов можно заметить во многих регионах Центральной России, Поволжья и даже за Полярным кругом — вплоть до Архангельской области и побережья Белого моря.

Начиная обживаться на новых территориях, шакалы существенно нарушают местные экосистемы. Дело не только в конкуренции: шакалы зачастую переносят бешенство и опасных паразитов, а также нападают на домашний скот. Кроме того, появляются гибриды шакалов с собаками и волками, которые сочетают в себе агрессивность диких видов и бесстрашие перед человеком. Благодаря таким характеристикам шакалы становятся настоящими «суперхищниками».

Ранее сообщалось, что Москву заполонили скворцы. Последние два года в столичном регионе были достаточно влажными, что создало отличную кормовую базу для птиц и способствовало их демографическому скачку.