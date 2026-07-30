Звезду сериала «Бумажный дом» арестовали по делу о коррупции

Бывшего турецкого актера Эрдала Бешикчиоглу задержали по делу о коррупции в должности мэра

Бывший актер, а ныне мэр муниципалитета Этимесгут в провинции Анкара Эрдал Бешикчиоглу был арестован в Турции. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция задержала 56-летнего Бешикчиоглу в рамках операции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и взяточничеством. По информации СМИ, расследование проводится на основании обвинений в незаконных действиях с тендерами, проведенных муниципалитетом, которым управлял бывший артист.

Известно, что Эрдал представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию (CHP) и с 2024 года занимает пост мэра района Этимесгут. Наиболее известен он по ролям в турецких сериалах «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре» и «Бумажный дом».

Ранее стало известно, что турецкий актер Керем Бюрсин сыграет в российском фильме «Любовь вне расписания». По данным источника, картина получит название «Любовь вне расписания».