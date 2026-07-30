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Забота о себе
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14:28, 30 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Психиатр предупредил об опасных причинах сильной тревоги

Психиатр Холодов: Сильная тревога может быть симптомом панического расстройства
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов рассказал, на какие серьезные заболевания психики может указывать постоянная сильная тревога. Об опасных причинах этого состояния он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, сильная тревога может быть симптомом панического расстройства. «Паническая атака — это чистая, концентрированная телесная паника», — предупредил Холодов. Психиатр добавил, что неконтролируемой тревожностью может сопровождаться генерализованное тревожное расстройство. Человек с этим заболеванием живет в состоянии постоянно приближающейся катастрофы. Беспокойство у него вызывает все: от курса валют до предстоящего через месяц совещания.

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Еще одним заболеванием, симптомом которого является тревога, Холодов назвал обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В этом случае, по его словам, тревога принимает форму навязчивых мыслей, с которыми человек справляется с помощью самостоятельно придуманных ритуальных действий, например, мытья рук.

Врач также рассказал, как отличить опасную тревогу от здорового волнения. По его словам, в первом случае ощущение беспокойства возникает без причины и напоминает навязчивый внутренний диалог, который невозможно отключить.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович предупредила, что употребление спиртного в качестве средства от стресса может быть опасным признаком. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.

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