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15:21, 30 июля 2026 (обновлено: 15:28, 30 июля 2026)Мир

Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте

Премьер Туск: Нет оснований полагать, что упавший объект был направлен против Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша не была целью объекта, упавшего в Люблинском воеводстве. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает The Guardian.

«Нет никаких оснований полагать, что Польша была целью этого объекта. Польские Военно-воздушные силы (ВВС) были готовы сбить его, если бы она представляла угрозу для населенных пунктов», — указал премьер-министр республики.

Туск добавил, что США выразили заинтересованность в расследовании инцидента.

Ранее Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.

В ночь на 30 июля Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией страны.

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