Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте

Премьер Туск: Нет оснований полагать, что упавший объект был направлен против Польши

Польша не была целью объекта, упавшего в Люблинском воеводстве. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает The Guardian.

«Нет никаких оснований полагать, что Польша была целью этого объекта. Польские Военно-воздушные силы (ВВС) были готовы сбить его, если бы она представляла угрозу для населенных пунктов», — указал премьер-министр республики.

Туск добавил, что США выразили заинтересованность в расследовании инцидента.

Ранее Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.

В ночь на 30 июля Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией страны.

