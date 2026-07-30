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13:35, 30 июля 2026Мир

Туск скоропалительно обвинил Россию в падении ракеты в Польше

Туск до завершения экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы. Его слова передает ТАСС.

«На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101», — сказал политик. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.

Также в социальной сети X Туск рассказал, что находится в контакте с лидерами европейских стран, которые, по его словам, выразили солидарность с Польшей и заявили о готовности оказать необходимую помощь.

Ранее Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля. «В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — отмечается в сообщении.

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