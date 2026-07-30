Сибига и Сикорский сделали заявление об упавшем в Польше объекте

Сибига заявил Сикорскому, что Киев готов помочь в расследовании падения объекта в Польше

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, что Киев готов помочь в расследовании падения объекта на территории Польской республики. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам разговора двух дипломатов, передает Telegram-канал украинского внешнеполитического ведомства.

«Андрей Сибига высоко оценил реакцию польского правительства и заверил Радослава Сикорского в полной солидарности Украины с Польшей. Украина готова оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента», — говорится в сообщении.

Киев и Варшава также договорились о приоритетности усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) для всего евроатлантического сообщества.

В ночь на 30 июля Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией страны. Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.