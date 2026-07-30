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16:37, 30 июля 2026Экономика

Поставкам российской нефти в страну БРИКС предсказали новый рекорд

TOI: Импорт Индией российской нефти может достичь 3 миллионов баррелей в сутки
Кирилл Луцюк

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

Если стабильные поставки нефти через Ормузский пролив останутся невозможными, то Россия сможет довести экспорт этого углеводорода в Индию до нового рекорда в три миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило Times of India (TOI) со ссылкой на аналитиков компании Kpler.

Они полагают, что российская нефть остается самым надежным средством защиты поставок для Индии. Эксперты уточнили, что если судоходство через Красное море не восстановится, индийские нефтеперерабатывающие заводы будут по-прежнему иметь важный резерв поставок благодаря саудовскому трубопроводу Восток-Запад. Он обеспечивает ежесуточные поставки в 300-500 тысяч баррелей. Однако, если ситуация с безопасностью ухудшится и поставки из Красного моря будут нарушены, то восполнить эти объемы придется сырой нефтью, получаемой из других регионов.

Наиболее вероятной заменой остается российская продукция. За последние несколько месяцев, как пишет издание, ее импорт в Индию резко вырос с примерно миллиона баррелей в сутки до приблизительно 2,6 миллиона. Однако ключевая неопределенность заключается в том, сможет ли Россия продолжать поставлять увеличенные объемы экспорта, учитывая ситуацию с ее нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктурой.

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